Lutto nel mondo del calcio. È scomparso all’età di 72 anni Aldo Nardin, ex portiere di Napoli e Lazio. Era malato da tempo

Il mondo del calcio piange Aldo Nardin, scomparso all’età di 72 anni. Portiere di Serie A a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, lottava da diversi anni contro un brutto male. A dare la triste notizia il figlio Tommaso, con un post sul suo profilo Facebook.

La sua lunga carriera da giocatore lo ha visto militare in tante squadre del campionato italiano, ma viene ricordato principalmente per le sue esperienze al Lecce e alla Ternana. Portiere in grado di dare sicurezza tra i pali, nel suo ultimo anno da professionista riuscì anche a segnare un gol in Civitavecchia-Imperia.

Chi era Aldo Nardin, storico portiere di Lecce e Ternana

Nato il 17 novembre 1947 a Gorizia, Aldo Nardin è stato un portiere di Serie A a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. Appassionatosi al mondo del calcio sin da bambino, iniziò a giocare a livello professionistico ad Arezzo. Con la promozione in Serie B, Nardin passò al Varese, che gli diede la possibilità di esordire in massima serie. Qui si mise in luce, tanto da ricevere al termine della stagione la chiamata del Napoli (con cui giocò una sola partita).

Passato dopo un anno alla Ternana, conquistò una storica promozione, che gli permise di tornare in Serie A dopo una sola stagione di serie cadetta. Con gli amaranto si afferma, prima di essere ceduto al Lecce e giocare altre 4 stagioni di livello. Prima di ritirarsi, Nardin passò al Civitavecchia, dove si tolse la soddisfazione di segnare un gol.

