E’ confermato: Mara Carfagna è incinta. La donna, dopo le notizie circolate in mattinata, ha confermato la gravidanza che desiderava da tempo. Ecco chi è il papà della bambina in arrivo.

Cicogna in arrivo per Mara Carfagna. Come confermato dalla diretta interessata dopo le indiscrezioni trapelate in mattinata, la donna è in dolce attesa. La vicepresidente della Camera aspetta in particolare una bambina.

Mara Carfagna incinta: c’è la conferma

Il padre della piccola è il 53enne avvocato e politico Alessandro Ruben. I due sono fidanzati da sette anni. “Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo”, ha raccontato la politica in una recente intervista al settimanale Chi.

L’ex ministro per le pari opportunità, nella medesima chiacchierata, rivelò anche “il bisogno di un figlio. Ma arriverà al momento giusto”, aggiunse. Eccolo, ora, il momento tanto atteso. Per la Carfagna, la quale ha alle spalle un matrimonio naufragato dopo un solo anno col costruttore Marco Mezzaroma, sarà il modo per voltare definitivamente pagina a distanza di anni.