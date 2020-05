Malesani potrebbe tornare in corsa! La clamorosa indiscrezione è di stamattina: a sei anni dall’ultimissima esperienza, una squadra sarebbe pronto ad accoglierlo in panchina.

Sei anni dopo dall’ultimissima esperienza, Alberto Malesani potrebbe ritornare clamorosamente in pista. Lo rivela a sorpresa Il Corriere del Trentino. La panchina da cui eventualmente ripartirebbe, infatti, è quella del Trento in Serie D.

Malesani potrebbe tornare in panchina:

L’iniziativa porta la firma del presidente Mauro Giacca. Mentre Carlo Parlato è praticamente pronto a firmare, il patron ha comunque voluto provare questo colpo di scena provando a convincere il 65enne veneto. Qualora non dovesse esserci la fumata bianca, l’idea sarebbe quella di ingaggiarlo come consulente della società o addirittura direttore tecnico.

L’ultima avventura del tecnico, piuttosto amara e rocambolesca, è stata al Sassuolo nel 2014. Fu chiamato per sostituire l’esonerato Eusebio Di Francesco, ma fu prontamente licenziato dopo aver raccolto 5 sconfitte in 5 partite. Da allora non ha mai più avuto una chance, né nella massima categoria né in giù.

Idolo del web grazie ad alcune uscite esilaranti in alcune interviste, Malesani resta nella memoria collettiva soprattutto per la straordinaria cavalcata col Parma dove vinse una Coppa Italia, una Supercoppa nazionale e soprattutto la Coppa Uefa nella stagione 1998-99. Fu di fatto l’ultimissimo successo nostrano nell’Europa minore, diventata oggi Europa League.