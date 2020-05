Si allentano le misure restrittive in Giappone. Tra le tante riaperture anche quella dei parchi di divertimento, con alcune nuove regole a dir poco originali!

La Fase 2 giapponese prosegue come da programma, con la riapertura di tutte quelle attività finora rimaste chiuse per contenere il contagio da Covid-19. Tra i luoghi più popolari tra i giapponesi in cui trascorrere il tempo libero ci sono i parchi di divertimento, tra corse mozzafiato e discese da brivido.

Dopo la fine dello stato di emergenza proclamato dal governo, diverse categorie di imprenditori e lavoratori si sono messe a lavoro per stabilire le nuove linee guida in materia di sicurezza. Tra questi anche i gestori dei parchi tema, focalizzati su come garantire un’esperienza sicura a ospiti e dipendenti.

Giappone, Fase 2: vietato urlare sulle montagne russe

Tante le nuove regole introdotte, per lo più riguardanti le misure igieniche e sanitarie. Si va quindi dalla costante sanificazione degli ambienti alla misurazione della temperatura corporea, dal sempre presente distanziamento sociale all’uso obbligatorio delle mascherine. Ma c’è una regola su tutte che farà senza dubbio sorridere gli ospiti dei parchi. Il divieto di urlare durante le corse sulle montagne russe.

Non si tratta in realtà di una vera e propria regola, quanto di un invito che i gestori rivolgono ai visitatori. Oltre a preferire le attrazioni all’aperto dunque la raccomandazione è di contenere le classiche urla a braccia alzate durante la discesa finale dei rollercoaster, la tipica reazione insomma che viene immortalata nelle foto poi vendute come souvenir.

Il motivo è ovviamente quello di evitare lo spargimento delle famose goccioline con le quali il virus si sposta, che andrebbero inevitabilmente a finire addosso allo sventurato visitatore seduto alle nostre spalle. Una misura bizzarra che ha tuttavia la sua spiegazione.

