Continuano le proteste per la brutale uccisione di George Floyd, afroamericano soffocato da un agente di polizia. In centinaia si sono riversati in piazza a Minneapolis, tra la rabbia e la voglia di giustizia

Il razzismo continua, purtroppo, a vivere. Da ormai due giorni, gira sul web l’angosciante e brutale video dell’uccisione di George Floyd, afroamericano soffocato da un agente di polizia a Minneapolis. “I can’t breathe” diceva l’uomo con la voce strozzata, mentre il poliziotto continuava a premere col ginocchio sul collo, davanti ai presenti immobili.

Oggi centinaia di persone si sono riversate in piazza a Minneapolis per protestare contro il razzismo e contro le brutalità di cui ogni giorno tocca parlare. I manifestanti, scesi a protestare con le mascherine, si sono scontrati con la polizia della città. “No Justice, No Peace“, “Black Lives Matter“, “I Can’t Breathe” tra gli slogan maggiormente utilizzati per combattere una piaga che negli Usa è ancora presente, sotto il nome di Floyd. Accerchiato il commissariato di polizia e la casa di Derek Chauvin, il 44enne protagonista dell’omicidio.

George Floyd, dalla sorella alle star Nba: le reazioni sul web

A poche ore dall’omicidio di George Floyd, afroamericano soffocato da un agente di polizia, tutto il mondo si è mosso per chiedere giustizia e per metter fine alla piaga del razzismo, una volta per tutte. A partire dalla sorella dell’uomo, che ha parlato ad Abc: “Hanno arrestato gli agenti, ma non basta! Vogliamo un processo, lo hanno ucciso“. Stessa reazione avuta da Jacob Frey, il sindaco di Minneapolis: “Ma perché non è in galera? La vicenda è chiara: un agente bianco che per cinque minuti ha premuto contro il collo di un nero, soffocandolo“.

Il web ha lanciato una campagna social per difendere i diritti di tutti gli afroamericani, sotto il nome di George Floyd. Con l’hashtag #JusticeForGeorgeFloyd, sono milioni i tweet da tutto il mondo. Stephen Jackson, giocatore di Nba, ha espresso il suo pensiero su Instagram: “Eravamo come fratelli, e voi lo avete ucciso. Andrò a Minneapolis per non far passare la vicenda in sordina“.

LeBron James ha deciso di ricondividere il video dell’omicidio nelle storie Instagram e di postare una foto con George Floyd e Colin Kaepernick, giocatore di football americano in ginocchio durante l’inno degli Usa per protesta. Tra i milioni di post, anche Bernice King (figlia di Martin Luther King Jr.) ha condiviso la foto di LeBron James. “Se sei infastidito dal primo ginocchio, ma oltraggiato dal secondo, sei più devoto all’ordine che alla giustizia” le parole in didascalia.

