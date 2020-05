Frecce tricolori a Napoli: spettacolo straordinario sul Golfo come mostra questo Video pubblicato proprio pochi istanti fa.

Alle 14:40 in punto, con diversi minuti d’anticipo rispetto all’orario previsto (15:30), le Frecce tricolori sono arrivate a Napoli per la gioia delle tantissime persone che attendevano con ansia l’evento. Le Frecce sono partite lo scorso 25 maggio e, al termine di un vero e proprio giro d’Italia per le più importanti città, arriveranno a Roma il prossimo 2 giugno, sopra i Fori Imperiali. Uno spettacolo meraviglio e unico, organizzato per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica.

