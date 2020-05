Fase 2 voli, la Cina riapre i collegamenti con l’Italia e altri 8 Paesi. Tra questi figurano anche Giappone, Corea del Sud, Singapore, Francia, Germania, Gran Bretagna e Svizzera

Dopo mesi durissimi di lockdown la Cina sembra pronta definitivamente a ripartire. E’ stato pianificato infatti lo sblocco dei collegamenti internazionali, per tornare a collegare la Repubblica Popolare con il resto del mondo. Dopo aver ridimensionato i contagi da Covid-19 è arrivato il momento di guardare alla ripresa economica. Ecco quindi che sono stati pianificati i primi charter di collegamento con i Paesi più importanti per le connessioni commerciali. Secondo quanto riferito dal “Global Times”, il governo cinese avrebbe stabilito una corsia preferenziale per la ripresa dei voli con 8 Paesi specifici. Tra questi figura anche l’Italia, assieme alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Svizzera, al Giappone, alla Corea del Sud e a Singapore.

La ripresa delle connessioni avverrà con modalità diverse rispetto a quelle attuate dal mese di marzo sino ad oggi. Le compagnie straniere o cinesi potranno presentare le richieste di autorizzazione per la ripresa dei voli con un periodo di esame che si riduce a 3 giorni, rispetto ai 7 di prima.

Al momento attuale, Paesi come Germania e Corea del Sud hanno già intavolato delle trattative con Pechino per agevolare la ripresa dei voli business e sono tra i primi ad aver riaperto ai collegamenti con l’Oriente. Proprio in questi giorni anche il Giappone ha avviato le contrattazioni per avere un canale dedicato di accesso in Cina in modo che le compagnie aeree nipponiche possano riprendere la loro piena operatività.

Si attende a breve anche il piano italiano, ricordando che il nostro Paese è il secondo in Europa per interazioni commerciali con la Cina, proprio dietro alla Germania.

