Continuano ad aggiornarsi i numeri di malati di Coronavirus nel mondo. Gli Usa superano i 100mila morti, mentre la Francia ferma l’idrossiclorochina.

Non si fermano i nuovi contagi, ma soprattuto i decessi causati da Coronavirus nel mondo. Infatti nella giornata di ieri gli Usa hanno superato quota 100mila decessi causati dal virus. Un dato preoccupante, visto che la proiezione del Presidente Trump era sotto i 100mila decessi alla fine della pandemia.

Il New York Times ha paragonato la pandemia alla Guerra di Corea, ricordando che il virus ha fatto più vittime della stessa guerra. Un bilancio dei decessi tragico, il più alto al mondo, come ricordato dalla stessa copertina del NY Times che ha fatto il giro del mondo. Inoltre il Coronavirus si appresta a diventare la pandemia più letale della storia, superando così l’influenza spagnola. In quel caso le vittime furono ben 675mila.

Coronavirus nel Mondo: il Brasile supera le 25mila morti; la Francia blocca l’Idrossiclorichina

Continua intanto il conteggio delle vittime anche in Brasile. Infatti il paese è il più colpito dell’intero Sud America e nella giornata di ieri è stata superata quota 25mila vittime. A renderlo noto ci hanno pensato le autorità sanitarie del paese, segnalando altri 1.086 decessi nelle ultime 48 ore. Inoltre è addirittura il quinto giorno consecutivo in cui le vittime in Brasile superano quota mille.

Intanto in Francia il governo ha bloccato l’uso della idrossiclorochina. Il farmaco, conosciuto per essere un anti-malarico, poteva essere prescritto a titolo derogatorio in ospedale e solo per i pazienti gravemente colpiti. Infatti secondo le autorità francesi, coloro che usavano questo farmaco per trattare il Covid erano più propensi a morire. Secondo l’università della Sorbona a Parigi, i farmaci anti-malarici sembrano essere collegati ai problemi di cuore e non sembrano produrre effetti benefici sui pazienti.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24