Preoccupante lo studio di Save the Children e UNICEF, secondo i quali aumenterà a dismisura il numero dei bambini in povertà familiare entro fine 2020: lo studio

Save The Children, congiuntamente con l’UNICEF, ha effettuato uno studio che riguardo l’impatto del coronavirus sulla situazione economica dei bambini e delle rispettive famiglie. Si prevede che, entro fine anno, saranno 86 i milioni di bambini in più a soffrire la povertà. Un incremento totale del 15% su tutta la popolazione. In totale, quindi, si potrebbe arrivare a 672 milioni di bambini poveri nei paesi a basso e medio reddito. Di questi, i 2/3 si trovano in Africa subsahariana ed Asia meridionale.

I paesi in Europa ed Asia centrale potrebbero vedere l’incremento più imponente, fino al 44%. L’America Latina e i Caraibi potrebbero invece assistere ad un aumento del 22%.

Le gravi conseguenze dal punto di vista di accesso alla sanità ed al cibo, potrebbero ripercuotersi sui bambini per tutta la vita.

Bambini in povertà, cosa accadrà in Italia

Nonostante lo studio sia incentrato su quelli che sono i paesi a medio e basso reddito, anche in Italia ci sarà un impatto riguardo l’incremento della povertà. Nel nostro paese, infatti, sono circa 10 i milioni di bambini ed adolescenti che stanno subendo i colpi della crisi causata dal Covid-19. C’è il rischio quindi che le disparità tra famiglie, già abbastanza evidenti, continuino ad allargarsi.

Attualmente, dati alla mano, in Italia sono 1,2 i milioni di bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta ed il reddito delle famiglie benestanti è ben sei volte maggiore rispetto a quelle più povere. L’area con il maggior numero di bambini in condizioni economiche davvero difficili è il Sud.

