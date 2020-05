Coronavirus, miracolo a Milano: 18enne con polmoni ‘bruciati’ salvato da un doppio trapianto degli organi. Si tratta della primissima operazione simile in Europa.

Coronavirus, esito positivo in Lombardia per un doppio trapianto di polmoni. Si tratta di una procedura assolutamente inedita e delicata, con pochissimi precedenti al mondo, avvenuta nelle ultime ore al Policlinico di Milano.

Coronavirus, doppio trapianto di polmoni per un adolescente

Protagonista di questo intervento non è stato un uomo di età avanzata delle cosiddetta fasce a rischio, ma un ragazzo di appena 18 anni. Francesco, questo il suo nome, ha infatti sfiorato la morte a causa del contagio da Covid-19.

Tutto è iniziato tra il 2 e il 6 marzo, tra i primi sintomi e la corsa in ospedale dove è stato subito riconosciuto come contagiato e messo in terapia intensiva. La malattia, tuttavia, è stata particolarmente severa e aggressiva nei suoi confronti. Fino a ‘bruciargli’ completamente e irrimediabilmente i polmoni.

Così i medici hanno individuato una sola via per provare a salvargli la vita: il trapianto degli organi. L’adolescente viene così nella lista d’attesa urgente il 30 aprile e meno di due settimane dopo c’è già un riscontro. Si trattava di un polmone idoneo donato da una persona morta ma non risultata infetta dopo il decesso. Un secondo è stato individuato poco dopo.

L’operazione è andata a buon fine e il ragazzo è salvo. Verrà ovviamente monitorato per ancora diversi giorni, ma la risposta è già positiva e filtra assoluto ottimismo dall’equipe medica. Si tratta di fatto di un primo intervento simile in Europa. “Ciò dimostra di nuovo l’eccellenza della sanità lombarda”, ha riferito un entusiasta Attilio Fontana.

