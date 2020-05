Colao traccia il percorso di rilancio dell’economia italiana. Il capo della task force del Governo, intervistato da La Repubblica, spiega come lo Stato proverà a risollevare il Paese dopo la crisi da coronavirus.

Superata la tempesta iniziale, l’Italia ora dovrà ripartire. E lo farà nel mondo più sicuro e celere possibili. Senza mai abbassare la guarda in vista di una nuova ondata, ma con una strategia ben delineata che Vittorio Colao ha spiegato ai microfoni de La Repubblica.

Capo della task force allestita dal Governo per la “Fase 2” e la ricostruzione economica del Paese, il dirigente ha tracciato la via con due concetti chiave: investire e valorizzare i giovani.

Colao e il rilancio dell’economia italiana: il piano

Così il Belpaese ripartirà: “Nel breve termine bisogna investire per ripartire e mantenere la coesione sociale; nel più lungo periodo gli investimenti devono servire a disegnare un’Italia più efficiente e migliore per le nuove generazioni, per quelli che avranno venticinque o trent’anni a metà di questo decennio e che oggi si trovano ad affrontare una situazione particolarmente difficile. A loro dobbiamo passare un Paese appoggiato su pilastri solidi”.

Colao e il suo staff stanno già lavorando a un maxi schema, ovviamente proiettato in mesi ed anni, per riportare l’Italia in cima: “Al governo daremo una sorta di menù, dal quale poi sceglieranno. Ma sarà un menù dettagliato, anche con schede degli interventi da fare a 3,6, 12 mesi. Ad esempio non si può pensare di portare sul cloud la pubblica amministrazione in poco tempo, ma si possono rapidamente effettuare interventi di semplificazione e velocizzazione dei regimi autorizzativi”.

Fase 2, come affrontarla

Per quanto riguarda invece l’attuale situazione in cui stiamo vivendo, l’allerta deve restare massima. E se qualcosa non dovesse andare per il meglio, nonostante tutto, bisogna essere anche pronti a soluzioni drastiche: “Dobbiamo anche accettare – riferisce il 58enne di Brescia – che se qualcosa va storto in una specifica area e bisognerà accettare diversi limiti cautelativi rispetto ad altre, per il bene di tutti”.

Dovrà avvenire tutto in modo graduale e ponderato: “Anche la ripresa economica avrà una gradualità e dovrà essere accompagnata con pragmatismo. È fuori dubbio che gli affitti di alberghi, ristoranti e negozi non potranno valere quello che valevano prima. E a meno di non voler intasare i tribunali per anni con cause bisognerà trovare soluzioni accettabili per tutti, proprietari e affittuari, con ragionevolezza”.

Infine, conclude Colao, anche quando potremo tornare a una normalità non sarà quella di prima: “Alla normalità torneremo con la scoperta di un vaccino, ma non sarà la normalità di prima. Intanto dobbiamo accompagnare chi non ce la fa ed essere leali con le giovani generazioni nel nostro modello di rilancio. Costi per sostenere tutti, ma soprattutto investimenti per un rilancio rapido e sostenibile”.