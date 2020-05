Uno dei maggiori esponenti della teoria della Terra piatta si smentisce da solo. L’esilarante storia di Bob Knodel e il giroscopio da 20 mila dollari. Il video dell’esperimento.

I complotti non finiscono mai, e come sappiamo il web è terreno quanto mai fertile in tal senso. Tra le teorie più strampalate c’è sicuramente quella della Terra piatta, presa per buona da molte più persone di quanto si possa anche solo lontanamente immaginare.

Succede che così uno dei massimi esponenti del terrapiattismo, un vero guru della materia con un seguitissimo canale Youtube, decide di fare un esperimento. Il fine è chiaramente quello di dimostrare, una volta per tutte, che il nostro pianeta non è una sfera (o meglio un ellissoide, per essere precisi) e che non gira su se stesso.

Un giroscopio da 20 mila dollari per dimostrare la teoria della Terra piatta

E’ così che Knodel, insieme ad un gruppo di altri terrapiattisti, decide di investire 20 mila dollari nell’acquisto di un giroscopio professionale. Il fine dell’esperimento è dimostrare come la Terra non ruoti su se stessa. Incredibilmente però, si fa per dire, qualcosa non va come previsto. Della vicenda si parla anche nel documentario “Behind the Curve”, prodotto e distribuito da Netflix.

“Se la Terra gira su un’asse e impiega 24 ore per compiere una rotazione completa – spiega Knodel – il giroscopio dovrà avere una deriva di 15 gradi ogni ora.” Dunque ecco che entra in gioco costosissimo giroscopio. Passa un’ora e, indovinate? Trascorsi 60 minuti il pregiato strumento registrava esattamente una deriva di 15°, dimostrando di fatto la rotazione terrestre. La reazione di Bob Knodel allo “sconvolgente” risultato? “Wow, questo è un po’ problema, la rotazione non sta andando molto bene”.

Un “epic fail”, come si dice in questi casi, che non è certo passato inosservato!

