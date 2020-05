Atlantia è pronta a cedere le sue quote di Autostrade. Dopo il vertice Conte-ministri si pensa ad un passaggio alla Cassa depositi e prestiti.

Nella giornata di ieri è andato in scena il vertice, tra il premier Giuseppe Conte ed i Ministri, sulla questione Autostrade. Dopo il summit, la strada più percorribile per il premier è quella di forzare Atlantia a lasciare le sue quote di Autostrade, per passare tutto in mano alla Cassa depositi e prestiti, F2i e altri fondi delle casse di previdenza. Così facendo non solo saranno aumentati gli investimenti, ma saranno anche abbassate le tariffe autostradali.

Il vertice è durato poco più di due ore, dove Giuseppe Conte si è conforntato con il ministro dei trasporti, Paola De Micheli, quello dell’Economia, Roberto Gualtieri, ed infine i capi delegazione dei partiti di maggioranza. Durante il summit, inoltre, sono stati mostrati gli enormi fascicoli prodotti dal Mit in cui vengono illustrati i dati della precedente gestione Castellucci.

Questi fascicoli hanno portato a due conclusioni: la prima vede la vendita delle quote di Atlantia ed è quella più percorribile per il M5S, la seconda invece prevede la revoca delle concessioni. La prima sembra quella favorita, visto che la seconda conclusione è giudicata troppo debole da M5S e Leu. Inoltre ancora non si è parlato di cifre, visto che il Premier Conte ha ricordato che prima si sceglie la strada da seguire e poi si pensa al dettaglio economico.

Atlantia il punto su Autostrade: possibile uscita di scena dei Benetton

Al momento l’unica pista percorribile per il capo delegazione del M5S, Alessio Bonafede, sarebbe quella di escludere i Benetton dalla concessione di Autostrade, con una vedita delle loro quote. Per il Movimento escludere i Benetton dalla Concessione sarebbe un giusto riequilibrio, con i pentastellati che nella giornata di ieri hanno riunito sul dossier il loro vertice.

Arriva dai Bentton anche un avvicinamento alel vendite, con la famiglia disposta a concedere le sue quote di maggioranza in Atlantia. Attualmente i Benetton detengono l’88% di Atlantia, ma con la vendita delle quote di amggioranza scenderebbero al 50%. Prima della cessione delle quote, però ci dovrebbe essere la firma di un accordo sulle concessioni; il superamento del decreto Milleproroghe che ha provocato il declassamento di rating della società; alcuni mesi di due diligence. Solamente dopo tutti questi passaggi i Benetton potranno mettere la loro fetta sul mercato.

La strada che allontana la revoca della concessione è ancora tortuosa, ma di certo si stanno facendo dei passi in avanti rispetto alla vecchia gestione di Autostrade. Intanto Palazzo Chigi ha fatto sapere che serviranno ancora due giorni per studiare il dossier e per avvicinare le parti.

