La Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia degli smartphone Redmi Note 9, 9 Pro, Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G: prezzi e caratteristiche

La Xiaomi ha presentato online l’arrivo in Italia di quattro nuovi smartphone, di due gamme differenti. Per l’occasione, in diretta ci sono stati ospiti come Salvatore Esposito, Diletta Leotta, Ivan Zaytsev, Nonna Rosetta e Daniele Pugliese di Casa Surace.

I primi sue smartphone ad essere presentati al pubblico sono stati il Redmi Note 9 e la versione Pro. Il primo supporta un processore MediaTek Helio G85, al momento nessun’altro dispositivo ha questo chipset. La batteria, molto potente, è da 5020mAh con supporto per la ricarica rapida da 18W.

Per quel che riguarda la fotocamera, quella frontale ha 13 MP mentre la principale arriva a 48 ed inoltre ha un obiettivo grandangolare da 8 MP, lente macro e sensore di profondità entrambi da 2 MP. Entrambe le versioni sono dotate di NFC multifunzionale, jack per cuffie e un blaster IR.

I colori disponibili sono 3: Midnight Grey, Forest Green e Polar White. Inoltre si può scegliere tra il 3 gb di Ram con 64 gb di memoria che costa 199,00 euro o 4 gb di ram con 128 gb di memoria dal costo di 229,00 euro.

Il Redmi Note 9 Pro ha un Dot Display da 6,67” con un processore Qualcomm Snapdragon 720G. Un innovativo sensore per le impronte digitali è posto al lato del cellulare. La fotocamera, uguale alla versione normale, ha un modulo quadruplo.

La batteria ha una capacità di 5020 mAh e supporta la funzionalità di ricarica rapida da 30W.

Le colorazioni sono Interstellar Grey, Tropical Green e Glacier White.

Due le varianti: 6GB+64GB (269,00 euro) e 6GB+128GB (299,00 euro).

LEGGI ANCHE—> Fortnite, arriva al livello 520 senza mai giocare: l’impresa di un giocatore

Non solo il Redmi Note 9, sbarcano anche Xiaomi Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G

Mostrata anche la famiglia dei Mi, sia in versione 4G che 5G. Il Mi Note 10 Lite ha un display AMOLED 3D curvo da 6,47”. La quad camera ha un sensore da 64MP di Sony (IMX686) ma anche obiettivi per foto ultra-grandangolari. La batteria da 5.260mAh e supporta la ricarica rapida. Disponibile in Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple

Il Mi 10 Lite 5G ha un display AMOLED TrueColor da 6,57”. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 765 5G, mentre la quad camera un’AI da 48 MP. Il modem X52 integrato permette la connettività 5G superveloce. La batteria, meno potente delle altre, è da 4.160 mAh.

Ecco prezzi e versioni:

Mi Note 10 Lite 6GB+64GB a 369,90€.

Mi Note 10 Lite 6GB+128GB a 399,90€ solo Vodafone.

Mi 10 Lite 5G 6GB+64GB a 369,90€.

Mi 10 Lite 5G 6GB+128GB a 399,90€.

LEGGI ANCHE—> Android, 8 app da eliminare subito: la scoperta