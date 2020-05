Trento, alpinista morto sulle Dolomiti: è precipitato in un canalone mentre tentava la scalata sulla Cima Tosa. A lanciare l’allarme un amico della vittima

Una tragedia ha scosso il Trentino Alto Adige questa mattina. Poco prima delle 7 infatti un alpinista di Trento è morto sulle Dolomiti del Brenta, precipitando all’interno del canalone Neri. Il 57enne stava provando la scalata alla Cima Tosa.

Assieme a lui anche un amico che purtroppo non ha potuto far nulla per salvarlo. Proprio quest’ultimo ha lanciato l’allarme ai soccorritori che si sono precipitati con l’elicottero nel tentativo di recuperare l’uomo.

Trento, alpinista morto sulle Dolomiti: è precipitato in un canalone

Il gruppo di soccorritori di Trentino Emergenza, arrivati sul posto poco dopo, hanno recuperato il corpo privo di vita dell’alpinista nel canalone e lo hanno trasportato con l’eliambulanza a Madonna di Campiglio. L’uomo stava scalando insieme a un compagno il canalone Neri con i ramponi, vista la presenza di neve ghiacciata.

A circa 2.800 metri di altitudine ha perso la presa ed è scivolato per centinaia di metri prima di arrestarsi. Il soccorso alpino non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Dopo il via libera delle autorità la salma è stata ricomposta e ricondotta a Madonna di Campiglio.

