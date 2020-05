A Bussoleno, in provincia di Torino, i Carabinieri hanno ritrovato i cadaveri di due gemelle in casa. Uno dei due era ridotto a scheletro. Da accertare le cause della morte.

Le due sorelle, gemelle, vivevano insieme e, da quanto si apprende, non avevano parenti. Come riporta Fanpage, la segnalazione è arrivata da alcuni vicini di casa che non vedevano le donne da tempo. I Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono accorsi nell’abitazione per effettuare il sopralluogo. Da lì, la tragica scoperta.

I Carabinieri hanno ritrovato i corpi delle due donne, ormai morte da tempo. Il primo cadavere è stato ritrovato in camera da letto, ridotto a uno scheletro. Come leggiamo dalla fonte, il secondo corpo è stato invece ritrovato in cucina.

Leggi anche >>> Torino, scoperta sartoria clandestina: produceva mascherine e camici

Torino: cadaveri di sorelle gemelle trovati in casa

Come riporta Fanpage, sul posto del ritrovamento era presente anche il comandante provinciale dell’Arma, Francesco Rizzo. Il ritrovamento dei due cadaveri è avvenuto a seguito di alcune segnalazioni da parte del vicinato, il quale non aveva più contatti con le due donne ormai da tempo.

Le due sorelle, nubili, vivevano insieme in una casa a Bussoleno, in provincia di Torino. Da quanto si apprende, non avevano altri parenti e questo potrebbe rappresentare uno dei motivi per cui nessuno sapeva più nulla di loro. Quando i Carabinieri, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, sono entrati in casa, hanno ritrovato i corpi delle due donne, uno dei quali ridotto a scheletro.

Ora i Carabinieri dovranno verificare le cause del doppio decesso e sono già al lavoro in tal senso. Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche il nucleo scientifico dell’Arma, che può dare spiegazioni più dettagliate sull’accaduto.

Potrebbe interessarti anche: Ambulanti, proteste a Milano e Torino: “Chiediamo rispetto, nessuna tutela”

F.A.