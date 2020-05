Qualche ora fa, in California un terremoto di magnitudo 3.7 tra Oildale e Bakersfield ha scosso i residenti della zona

Qualche ora fa, una scossa di magnitudo 3.7 ha spaventato tutti i residenti tra Oildale e Bakersfield, in California. Il terremoto, secondo quanto riportato dall’USGS (Us Geological Survey), si sarebbe verificato a circa 3 miglia a sud-est della cittadina di Odile, intorno alle ore 21:52 locali.

I dati parlano di una profondità del terremoto di circa 16 km, che ha fatto tremare la terra e spaventare i residenti. Alla fine, con il lockdown ancora attivo, non ci sono stati feriti né vittime. Migliaia di abitanti della zona hanno preso d’assalto il sito web USGS, per capire l’entità della scossa.

La scossa di magnitudo 3.7 che ha colpito la zona tra Oildale e Bakersfield, in California, ha spaventato un po’ tutti i residenti della zona. Secondo quanto riportato dal sito web USGS, a pochi minuti dal terremoto, più di 1000 persone avrebbero preso d’assalto il portale.

Con la volontà di capire l’entità dei danni, alla fine tutti gli abitanti del posto si sono rassicurati. Non ci sono stati danni né feriti. Centinaia anche i post su Twitter, dove le persone hanno condiviso la loro esperienza con gli altri residenti, per avere più chiara la situazione.

Felt #earthquake (#sismo) M3.6 strikes 4 km E of #Bakersfield (#California) 4 min ago. Please report to: https://t.co/OJQXQ34rTi pic.twitter.com/cxP1wSZVHa

— EMSC (@LastQuake) May 27, 2020