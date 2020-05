L’attrice Sandra Milo viene ricevuta dal premier Conte dopo la protesta davanti a Palazzo Chigi a favore dei lavoratori autonomi del mondo dello spettacolo

E’ un momento difficile per tutti gli italiani, soprattutto per i lavori autonomi che non sono stati aiutati dallo Stato. Tra questi ci sono anche quelli che operano nel mondo dello spettacolo, che in questi giorni stanno protestando contro il governo. A sposare questo malcontento è stata l’attrice 87enne Sandra Milo, che in segno di protesta si è incatenata davanti a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, venuto a conoscenza dell’accaduto, ha accettato di ricevere la Milo nel suo ufficio. Sotto potete vedere il video mentre l’attrice entra nel palazzo.

