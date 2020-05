Riapertura Musei, dal Colosseo a Pompei: le date e le nuove modalità. Si rimette in moto la cultura nel nostro Paese

Dopo mesi durissimi per la nostra cultura, così come per tutti gli altri settori, il peggio sembra essere alle spalle. Stanno per riaprire infatti i musei e i siti archeologici più importanti d’Italia. Un ulteriore passo verso un ritorno alla normalità, in un clima di crescente ottimismo corroborato dai dati incoraggianti sul calo dei contagi.

Dall’ultima settimana di maggio sarà possibile riprendere le visite al Colosseo, così come a Pompei e agli Uffizi, nel meglio che il nostro Paese può offrire.

Ovviamente vengono mantenute tutte le misure di sicurezza a cui ci siamo abituati in questo periodo. Dalle mascherine, al controllo della temperatura con il termo scanner all’ingresso, fino al distanziamento sociale obbligatorio di almeno un metro (uno e mezzo nei luoghi chiusi). Nessuna possibilità di assembramento nè di contatto se non tra familiari.

Piccole accortezze che ci permetteranno di usufruire di una fetta importante del nostro patrimonio storico. Il Ministero dei Beni culturali e del turismo ha dato il via libera alle riaperture da ieri, con Pompei che è stato il primo sito a rivedere la luce.

Ovviamente il percorso all’interno del sito archeologico campano non sarà perfettamente uguale all’originale. Ci sono alcune accortezze che verranno osservate per garantire la sicurezza dei visitatori e degli operatori impegnati.

Tour prestabiliti, niente file, passeggiate solo all’interno delle strade, biglietti acquistabili solo sul web e niente Domus dagli spazi ristretti. Un piccolo sacrificio che vale comunque la candela.

Per tornare ad ammirare anche le parti escluse in questo primo momento, bisognerà attendere con ogni probabilità il 9 giugno.

Spostandoci a Roma, invece, la ripresa delle visite al Colosseo sono fissate per il 28 maggio. Sono state messe a punto anche qui nuove misure di sicurezza e un tour interno leggermente diverso, per mantenere sempre le giuste distanze ed evitare gli assembramenti.

Stesso discorso anche per le Gallerie degli Uffizi, che dovranno però attendere il 3 giugno per riaccogliere il pubblico al proprio interno. Allo stesso modo anche le altre ville e musei si stanno attrezzando per non lasciare nulla di intentato. Dalla Reggia di Caserta alle Gallerie Estensi di Modena, passando per l’Archeologico di Napoli, tutti pronti per riaprire i battenti entro il 2 giugno. La vera Fase 2 può avere inizio.

