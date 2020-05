Piemonte, mascherina obbligatoria all’aperto dal 29 almeno sino al 2 giugno. Colpa dei contagi ma anche di movida e assembramenti

Piemonte, mascherina obbligatoria all’aperto: lo ha deciso oggi la Giunta guidata da Alberto Cirio che ha paura di una nuova ondata. Così da domani, 29 maggio, almeno fino a martedì 2 giugno tutti obbligati a coprire naso e bocca ogni volta che escono. La regola vale per i centri abitati e i luoghi in cui è possibile incontrare gente e doppo la firma del governatore sull’ordinanza è legge.

Un’idea che circolava dallo scorso weekend, quando soprattutto a Torino si erano scatenate polemiche per la movida selvaggia. Poi lunedì, con il passaggio delle Frecce Tricolori e migliaia di persone accalcate in centro, l’ipotesi è diventata realtà. Il governatore e il prefetto di Torino, Claudio Palomba, ne hanno parlato ancora ieri arrivando ad una conclusione chiara.

Il timore, con il quale concorda anche la sindaca torinese Chiara Appendino, è cheil prossimo fine settimana unito al ponte del 2 giugno sia a rischio. Quindi meglio prevenire vietando le uscite senza mascherina, proprio adesso che il Piemonte sta lentamente allineandosi alle altre regioni quasi fuori dal tunnel.

Così nel pomeriggio Cirio ha giustificato la decisione: “Di concerto con le Prefetture abbiamo ritenuto necessario un irrigidimento delle norme di uso della mascherina all’aperto. Una precauzione per non vanificare questi mesi di sacrificio. Ma anche per ricordare a ognuno di noi che, oggi più che mai, i nostri comportamenti sono fondamentali per impedire alla curva del contagio di tornare a crescere”.

Piemonte, prima derlla Fase 3 i morti e i ricoverati sono in netto calo



In Piemonte la preoccupazione è che a discesa degli ultimi giorni sia solo temporanea, tra aperture dei locali, libertà e mobilità maggiore. Dal 3 giugno inizierà per tutti la Fase 3, con la riapertura dei confini tra le regioni anche se i piemontesi rischiano di non poter uscire, alm eno non verso la Liguria.

Intanto però i numeri di oggi sembrano indicare che la crisi è forse alle spalle. In Piemonte sono stati registrati 16 morti a causa dell’epidemia di Coronavirus. Però nessuna delle vittima conteggiatie oggi in realtà è stata registrata nelle ultime 24 ore. Si trattava in realtà di decessi sono infatti avvenuti nei giorni precedenti. Ed è la prima volta dall’inizio dell’epidemia che non risulta neppure un decesso nell’arco di una giornata.

Sono invece 73 i nuovi contagi comunicati questa sera dall’Unità di crisi della Regione. Le vittime dall’inizio dell’emergenza salgono a 3.828 e i contagiati a 30.387. Invece i pazienti guariti sono 16.479 (544 in più rispetto a ieri) con altri 3.616 considerati in via di guarigione.

In calo anche i ricoverati in terapia intensiva chesono 68, ovvero 2 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.118, 44 in meno rispetto a ieri, e 5.278 le persone in isolamento domiciliare. Infine i tamponi diagnosticiesaminati sono 298.571, di cui 166.237 negativi.