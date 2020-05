Il mondo del calcio piange la scomparsa di Christian Mbulu, calciatore del Morecambe. Il giocatore aveva solamente 23 anni.

Altro lutto nel mondo del calcio. Si è spento a solamente 23 anni il centrocampista del Morecambe Christian Mbulu. Una notizia triste e tragica, la scomaprsa del giovanissimo calciatore che militava in League Two (quarto livello del calcio inglese). A dare la notizia ci ha pensato la stessa squadra inglese sul proprio profilo Twitter.

Everyone at Morecambe FC is deeply saddened to learn of Christian Mbulu’s death and would like to extend our deepest sympathies to his family and friends at this very sad time.

— Morecambe FC (@ShrimpsOfficial) May 26, 2020