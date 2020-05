Ludovica Pagani si mostra senza reggiseno in un backstage fotografico ed i fan sul web impazziscono: la foto

La bella influencer Ludovica Pagani è uno dei volti femminili più in voga degli ultimi tempi. Molti fan sono letteralmente innamorati di lei e non manca occasione per farla complimenti sotto gli scatti che pubblica sul profilo Instagram. Con l’ultimo post, però, li ha letteralmente fatti impazzire.

LEGGI ANCHE—> Pagani fa le pulizie: niente reggiseno e spacco inguinale – FOTO

Ludovica Pagani esagerata senza reggiseno

La Pagani negli ultimi giorni è tornata negli studi fotografici per continuare il suo lavoro di modella. L’ultimo backstage pubblicato, durante un servizio per la marca di abbigliamento Philipp Plein, è davvero esagerato. La ragazza si è mostrata con un giubbotto di eco-pelle nero non abbottonato e con sotto alcunché, nemmeno l’ombra di un reggiseno.

La scollatura, che poco spazio all’immaginazione lascia, ci ha messo pochi istanti a balzare agli occhi degli utenti che l’hanno inondata di messaggi e commenti. Dal lato di sotto la foto lascia intravedere una gamba semi scoperta che dà ancora più valore alla sua sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Let’s plein @philipppleinofficial #plein #philippplein Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 27 Mag 2020 alle ore 4:50 PDT

LEGGI ANCHE—> Ludovica Pagani in autoreggenti e tacchi: “Chi comanda il mondo?” – FOTO