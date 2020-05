Igor Il Russo sta per fronteggiare finalmente la pena che gli spetta dopo aver ucciso diverse persone e scappato per mesi da diverse polizie di diversi stati.

Igor il Russo è senza dubbio una delle personalità più ricercate dell’ultimo anno. Ricercato su internet e su Google, ma dalle stesse autorità militari e della polizia di diversi Stati europei. L’uomo, con una formazione militare senza dubbio di alto livello, ha ucciso diverse persone e iniziato una fuga che è durata quasi un anno intero. Ora, però, dopo mesi, l’uomo è stato fermato ed ora è in attesa di un processo e di una sentenza definitiva che lo punisca una volta e per sempre. Attualmente bloccato in Spagna, in Italia sta avvenendo il processo all’uomo di origini slave che ha terrorizzato l’Europa per tanto tempo.

Igor il Russo, richiesto l’ergastolo: “Non si pente ancora oggi”

Il pg Valter Giovannini ha parlato oggi in udienza, sostenendo la sua più totale volontà di punire in modo esemplare l’uomo. In particolare perché fin qui non ha ancora mostrato il benché minimo segno di pentimento per quanto fatto. “Abbiamo visto ghignanti sorrisi sparire al cospetto dei tunnel della prigione”, ha sostenuto durante l’udienza il pg. “Accadrà anche per costui che mai, dico mai, ha speso mezza parola di rimorso per quanto fatto”. L’umo potrebbe presto essere condannato all’ergastolo.

