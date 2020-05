Nuovi scontri ad Hong Kong tra manifestanti e polizia. Nello scontro diplomatico, interviene anche Trump che promette pesanti sanzioni contro la Cina.

Superata l’emergenza sanitaria da Coronavirus, tornano gli scontri in strada ad Hong Kong tra manifestanti e polizia. E sono proprio le cariche della polizia che continuano a scatenare rabbia tra i manifestanti, specialmente per quanto riguarda lo sparo di lacrimogeni e proiettili a peperoncino.

I manifestanti, infatti, in questi giorni sono tornati a radunarsi davanti alla locale assemblea legislativa per contestare un progetto di legge sulla sicurezza nazionale. Infatti tale legge renderebbe un vero e proprio crimine ogni tipo di contestazione o di mancanza di rispetto nei confronti dell’inno cinese, un vero e proprio colpo alla democrazia. Specie per i cittadini di Hong Kong che da tempo chiedono l’indipendenza, a causa della visione più occidentale del mondo.

Ovviamente davanti alla sede istituzionale si è schierata la polizia in tenuta antisommossa che ha eretto un muro di plastica alto circa sei metrim per difendere l’edificio.

Hong Kong, interviene Trump: “Pronte sanzioni pesanti contro la Cina”

Sulla questione Hong Kong interviene a gampa tesa anche il presidente Usa, Donald Trump. Infatti il tycoon ha promesso sanzioni pesanti contro la Cina. Trump ha promesso di fare qualcosa e che le sanzioni saranno discusse nella giornata di oggi.

Continua così una vera e propria guerra fredda tra Stati Uniti e Cina sulla questione Hong Kong. Un braccio di ferro che oramai dura da quasi due anni, e che tiene in banco l’autonomia e l’indipendenza dell’ex colonia.

Così nella giornata di domenica sono proseguiti gli scontri a fuoco tra polizia e manifesta, in una situazione di guerriglia che rischia di precipitare in una vera e propria guerra civile. Al centro della protesta, come anticipato, c’è il progetto di legge cinese che eliminerebbe di fatto la democrazia nel territorio autonomo. I cittadini Hongkonghesi puntano all’indipendenza, specie dopo il pugno duro delle forze dell’ordine.

Infatti nella sola giornata di domenica ci sono stati ben 200 arresti. Intanto i due fronti si stanno preparando ad un’altra sfida, quella di mercoledì, dove ben 3mila agenti saranno schierati in tenuta antisommossa. Inoltre la poliza sarà armata di cannoni d’acqua e barriere, per prevenire che gli attivisti raggiungano la LegCo.

Infatti mercoledì verrà letta la controversa legge sul “rispetto dell’inno nazionale“. Con la nuova legge, infatti, sono previsti ben 6.450 dollari Usa di multa e tre anni di carcere per chi non rispetta l’inno nazionale della Cina. Sarà quindi una giornata di fuoco per il popolo hongkongese che sogna l’indipendenza.

L.P.

