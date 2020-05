Almeno una volta nell’ultima settimana avete sentito “Ho preso il muro fratellì”, ma l’infrazione è costata parecchio. 1727wrld organizza una raccolta fondi

Video tormentone di questi giorni: “Ho preso il muro fratellì”. Il rapper 1727wrldstar, ha fatto una diretta in cui guida la sua auto a 110 km/h fino ad impattare contro un muro. Instagram, Facebook, WhatsApp e Youtube sono piattaforme invase dal video del rapper. La guida spericolata è avvenuta in zona Magliana Vecchia – Ponte Galeria, a Roma. E’ stata proprio la Polizia Locale di Roma Capitale a prendere provvedimenti contro il poco attento ragazzo.

Algero Corradini, in arte 1727 wrldstar è un rapper romano di 23 anni. Non basta la sua maturità per mostrarsi in diretta alla guida della sua auto, una Chevrolet, con cui va ad impattarsi contro un muro in seguito ad una guida “spericolata”: 110 km/h, vanta durante la diretta.

Dopo alcuni giorni dalla suddetta diretta, l’uomo è stato intercettato e sanzionato. Ritiro della patente in via cautelare, sequestro dell’auto e inoltre sanzioni riguardanti la violazione delle norme della strada.

“Ho preso il muro fratellì”, rapper organizza una raccolta fondi

Come se non bastasse diventare virale per una cosa totalmente illogica, 1727wrld, rapper coinvolto nell’incidente e salatamente multato, organizza una raccolta fondi… per sé stesso. Algero Corretini, tramite le sue storie Instagram sta pubblicizzando un conto PayPal a cui mandare dei soldi “per aiutare KING 1727 a recuperare la patente e risolvere problemi legali”.