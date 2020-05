Un giocatore di Fortnite ha voluto dimostrare come si possa raggiungere il livello 520 senza mai giocare, grazie ad un trucchetto

Tra i videogiochi più in voga del momento, c’è ancora Fortnite. Il battle royale di Epic Games, esploso ormai più di due anni fa, continua a rimanere sulla cresta dell’onda, nonostante l’uscita di vari titoli concorrenti come Call of Duty: Warzone. Milioni di persone ogni giorno combattono nei vari punti dell’isola, trovando armi casuali e cercando di sopravvivere.

Acquistando il pass battaglia, gli utenti hanno anche un altro obiettivo oltre la vittoria: raggiungere il livello più alto. Per fare ciò, bisogna giocare il più possibile, fare tante kill e completare gli obiettivi settimanali. Ma potrebbe esserci una via secondaria più semplice, anche se meno veloce. Un giocatore, infatti, è riuscito a raggiungere il livello 520 senza mai toccare il joypad.

Fortnite, come raggiungere il livello 520 senza giocare

Talocan, un videogiocatore di Fortnite, ha voluto dimostrare come si possa raggiungere il livello 520 senza combattere o completare gli obiettivi settimanali. L’utente, in diretta streaming dalla sua Playstation, è sceso ogni giorno per 16 ore di fila nello stesso punto, in modalità ‘Rissa a squadre’.

Nello specifico, il ragazzo ha dimostrato che atterrando in un punto non al centro dell’attenzione come Foschi Fumaioli, non si rischia di essere uccisi. In questo modo, aprendo i bauli e trovando le casse di munizioni, è possibile raccogliere punti esperienza e salire di livello senza combattere. Si tratta di un processo molto lungo e che richiede parecchio tempo libero, ma che effettivamente porta al livello 520 senza doversi confrontare con altri player.

