La compagnia aerea EasyJet riapre, gradualmente, i voli in Italia. Inizialmente saranno coinvolti 8 aeroporti nazionali e uno internazionale. I dettagli.

A partire dal prossimo 15 giugno, come riporta Il Fatto Quotidiano, la compagnia aerea low cost EasyJet riapre gradualmente i voli in Italia. In base a quanto si apprende, gli aeroporti nazionali coinvolti nella prima riapertura saranno otto. Come leggiamo dalla fonte, infatti, si ripartirà con i collegamenti tra Milano Malpensa, Catania, Palermo, Bari, Napoli, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia.

La società svizzera ha fatto poi sapere che, nella prima graduale riapertura, sarà coinvolto anche un volo internazionale, quello che collega Brindisi e Ginevra. EasyJet ha dunque deciso di ripartire il 15 giugno per collegare nuovamente gli aeroporti italiani.

EasyJet riparte: le norme di tutela della salute

Come riporta Il Fatto Quotidiano, la compagnia aerea ha fatto sapere che tutti i velivoli saranno sottoposti ad accurata pulizia e sanificazione. Oltre alla sanificazione prevista normalmente per gli aerei, ci sarà anche una nuova igienizzazione della cabina, che prevede la protezione delle superfici dai virus per almeno 24 ore.

Le norme di tutela della salute sono state definite insieme all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e all’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Come riporta la fonte, la compagnia ha fatto anche sapere che tutti i velivoli sono già provvisti di una tecnologia di filtraggio per la purificazione.

Inizialmente, fa sapere EasyJet, la riapertura sarà graduale e coinvolgerà otto aeroporti italiani più quello di Ginevra. La speranza è quella di poter tornare presto a collegare più aeroporti. Il country manager di EasyJet Italia si è espresso sulla riapertura dei voli: “Il trasporto aereo è un servizio fondamentale e avrà un ruolo importante nella ripresa dell’economia italiana”.

