Trapani fino a ieri poteva essere considerata quasi ufficialmente fuori dall’epidemia di Covid-19, ma oggi nella provincia siciliana si contano altri 4 casi positivi

Questa mattina tutti i più autorevoli giornali italiani hanno elogiato a gran voce la provincia di Trapani, che ufficialmente usciva dalla pandemia. Il territorio siciliano, infatti, non faceva registrare casi di Covid-19 da 28 giorni, il periodo di tempo necessario, secondo le linee guida dettate dall’Oms, per dichiarare finita l’epidemia virale. 28 giorni, corrispondenti al tempo di due incubazioni, che però in realtà non sono stati raggiunti. Come riporta la stampa locale, a Trapani oggi ci sono 4 casi positivi al Coronavirus, che di fatto impedisce di raggiungere questo importante traguardo. Molto vicina ad essere la prima a farlo la provincia di Crotone, che oggi è arrivata a 27 giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, barbiere abusivo positivo in Sicilia: ora è allarme focolaio

Covid-19, Trapani prima provincia fuori dalla pandemia? No, oggi nuovi 4 casi

E’ arrivata ad un passo, ma Trapani non è riuscita a tagliare il traguardo dei 28 giorni consecutivi, corrispondente al periodo di due incubazioni, senza avere casi positivi. Per questo la provincia siciliana non può dirsi ancora ufficialmente uscita dal Coronavirus, cosa che potrebbero fare a breve alcuni capoluoghi calabresi. Oggi, infatti, a Trapani sono stati registrati 4 nuovi contagi: si tratta di una donna di Mazara del Vallo, un caso asintomatico a Marsala, rientrato dalle Marche, uno di Castelvetrano e uno di Calatafimi Segesta, che ha contratto l’infezione durante il ricovero in ospedale. Alla luce di questi dati le persone attualmente positive nel territorio provinciale salgono da 1 a 5.

LEGGI ANCHE >>> Marsala, prende il caffè al bar e lo paga 50 euro: il nobile gesto del cliente

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24