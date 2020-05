Ecco tutti i numeri sul Covid-19 in Italia di oggi, nel bollettino del 27 maggio pubblicato dalla Protezione Civile: in lieve aumento sia il numero dei contagi che dei morti

Sono stati da pochissimo pubblicati dalla Protezione Civile i numeri di oggi sul Covid-19 in Italia, nel bollettino del 27 maggio. In lieve aumento il numero dei nuovi contagiati, che oggi sono 584, così come quello dei morti, 117. Sempre molto numerosi i guariti, che oggi si attestano a quota 2.443, con il dato sulle persone attualmente positive che scende fino a 50.966 (-1.976). I casi totali nel nostro Paese dall’inizio della pandemia sono arrivati a 231.139, con 33.072 decessi e 147.101 guarigioni. In leggera diminuzione il dato sui pazienti ricoverati in terapia intensiva, che ad oggi risultato 505, 16 in meno rispetto a ieri. Buone notizie arrivano anche dai ricoveri nei reparti ordinari, 7.729 (-188 nelle ultime 24 ore).

Covid-19, il bollettino di mercoledì 27 maggio: i dati delle singole Regioni

Ad incidere moltissimo sull’aumento del numero dei contagi in tutta Italia è, come sempre, la Lombardia, che oggi fa registrare 384 casi positivi. Molto meglio va in Piemonte, dove i nuovi infetti sono 73, numeri molto bassi in Emilia-Romagna (16), Veneto (8) e Toscana (12). Zero contagi nelle Marche, Umbria, Valle d’Aosta, Basilicata e nella provincia autonoma di Bolzano e molte di questa Regioni non hanno avuto nemmeno decessi.

