Il Governo assumerà 60.000 assistenti civici per controllare il rispetto delle norme anti Covid-19: il Ministro degli Affari regionali Boccia spiega cosa fanno

Negli ultimi giorni la mossa del Governo di ingaggiare 60.000 volontari come assistenti civici è stata a centro del dibattito popolare e politico. Inizialmente, dalle parole di Francesco Boccia, si era capito che il loro ruolo fosse quello di monitorare gli assembramenti nelle città italiane, ma ora il Ministro degli Affari Regionali fa un passo indietro e spiega cosa faranno in realtà. “Gli assistenti civici non sono ronde, né milizie, né guardie – ha specificato al programma ‘Di Martedì’ di La7 – ma sono dei semplici volontari. Andranno davanti alle chiese e ai parchi e regoleranno il flusso di persone che potranno entrare, ricordando le regole ai cittadini. Inoltre porteranno cibo e medicinali agli anziani e a tutti coloro che ne avranno bisogno. Le polemiche scaturite non hanno senso“.

Covid-19, per la fase 2 arrivano gli assistenti civici: il ministro Boccia spiega i loro compiti

L’idea di assumere è stata dal governo, di concerto con l‘Anci, l’associazione dei comuni italiani presieduta dal sindaco di Bari Antonio De Caro. Nei giorni scorsi una piccola polemica era esplosa anche all’interno dell’esecutivo stesso, con il Viminale che aveva negato ogni dialogo sul provvedimento. Ma Boccia fa da pompiere e spegne ogni possibile dibattito: “Stiamo lavorando al bando con un confronto tra il mio ministero, quello del Lavoro e dell’Interno. Non si tratta di agenti di pubblica sicurezza“. Gli fa eco Decaro: “Non svolgeranno altro che le funzioni dei volontari che avevamo durante la fase di emergenza, soltanto che ora essi sono tornati al lavoro e, quindi, ce ne servono altri”.

