Bisognerà pazientare ancora diversi mesi prima dell’arrivo sul mercato del vaccino per il Covid-19, ma intanto già circolano le prime teorie su quello che sarà l’impatto sulla vita di ognuno di noi. Ecco infatti quanto ammesso dal noto virologo e immunologo americano, Robert Gallo, ai microfoni di ‘Sky Tg 24’: “In tutta sincerità, temo che l’immunità generata dal vaccino non sia duratura. Esistono analogie importanti fra i peplomeri del coronavirus e quelli dell’HIV, dove proprio gli anticorpi non sono duraturi“.

Covid-19, l’analisi di Gallo sul vaccino

Robert Gallo, poi, continua: “Secondo me sarà possibile contrarre il virus anche una seconda volta, a meno che l’immunità ottenuta attraversa la prima infezione non sia in grado di rispondere alle varianti del virus e non sia duratura. Non credo che non lo contrarremo di nuovo“. Annuncio importante, che sembra destinato a far discutere e ad alimentare nuove teorie in merito alla sperimentazione e alla commercializzazione del vaccino.

