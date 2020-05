Coronavirus, nel corso delle ultime 24 ore, la Germania ha registrato un totale di 47 nuovi decessi. 362 i nuovi casi accertati.

Coronavirus: la Germania ha registrato, nel corso delle ultime 24 ore, un totale di 47 decessi. Come riporta Cnn, a dare l’annuncio dei nuovi decessi è stato il Robert Koch Institute. Come leggiamo dalla fonte, i nuovi dati portano a un totale di 8.349 decessi nel Paese.

In base a quanto si apprende dalla fonte, il governo tedesco ha annunciato che le restrizioni sul distanziamento sociale saranno estese fino al 29 giugno. Dunque, come riporta Cnn, in base a tali restrizioni non più di 10 persone o due famiglie potranno radunarsi in luoghi pubblici.

Coronavirus, 47 nuovi decessi in Germania

Con le nuove 47 vittime che la Germania ha registrato nell’arco delle ultime 24 ore, il Paese conferma un numero di vittime totali pari a 8.349. Come riporta Cnn, inoltre, la Germania ha riportato nuovi 362 casi di positività al Covid.

I dati registrati, ad oggi, dalla John Hopkins University, parlano della Germania come ottavo paese al modo per numero di contagi. Il totale dei contagi in Germania ammonta a 181. 293. Stando ai dati, il primo Paese al mondo, per numero di contagi, rimane l’America. Gli Usa hanno infatti registrato un totale di 1.681.418 casi di positività al Coronavirus. Alle sue spalle c’è il Brasile, che ad oggi conta 391.222 casi. Il terzo Paese al mondo è la Russia con 370. 680 casi di positività.

Chi, nell’ultimo periodo, ha visto crescere drasticamente i casi di positività, superando anche Spagna e Italia, è la Gran Bretagna. Il Paese conta ad oggi un totale di 266.599 casi. Le vittime registrate dalla Gran Bretagna sono 37.130.

Con i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, la Germania si avvicina alla Francia, che conta 182.847 casi di positività al Coronavirus.

F.A.

