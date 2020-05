Calabria, arriva il bonus per gli studenti fuori sede: come ottenerlo. La Regione ha stanziato un fondo di 3 milioni di euro per aiutare tutti coloro che sono rimasti lontano da casa in questo periodo di lockdown

La Regione Calabria ha deciso di istituire un fondo di circa 3 milioni di euro per aiutare tutti gli studenti fuori sede che sono rimasti lontano da casa durante questo periodo di lockdown. Impossibilitati a tornare nella propria terra, hanno dovuto sostenere ingenti spese per il mantenimento, il canone di locazione e le tasse universitarie, pur avendo sospeso l’attività didattica. Non tutte le famiglie sono state in grado di supportare i propri ragazzi, rendendo questo aiuto assolutamente fondamentale.

L’iniziativa prevede un contributo una tantum di 700 euro per gli studenti calabresi che stanno frequentando università statali in altre regioni italiane. Sulla falsariga di quanto effettuato dallo Stato nei confronti dei lavoratori con partita Iva, anche chi si sta impegnando sui libri averà il suo sostegno.

Il contributo scende a 500 euro per tutti coloro che sono iscritti presso atenei calabresi ma risiedono in una provincia diversa dalla propria (almeno a 50 chilometri di distanza).

Calabria, arriva il bonus per gli studenti fuori sede: come ottenerlo

I requisiti minimi per poter accedere al bonus riguardano il proprio Isee. Per inoltrare la richiesta bisogna avere una situazione economica non superiore ai 30 mila euro l’anno.

Qualora una famiglia presentasse più di uno studente, il contributo sarebbe comunque univoco. Potrebbe essere incrementato di un ulteriore 50% solo in presenza di un residuo nei 3 milioni stanziati, dopo aver coperto tutte le altre richieste.

La documentazione necessaria dovrà essere inviata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Le richieste si dovranno inoltrare sulla piattaforma web della Regione Calabria (Clicca qui per accedere alla modulistica).

Tutte le informazioni su orari e modalità sono disponibili sul sito sopra indicato.

