Burger King ha lanciato il Social Distancing Whopper, un panino con tripla cipolla che contribuirà, a modo suo, al rispetto delle distanze

Da ormai 10 giorni, in Italia anche i ristoranti hanno potuto finalmente riaprire al pubblico, con le dovute precauzioni. Tra tavoli distanziati e barriere in plexiglass, la catena di fast food Burger King ha trovato un metodo alternativo e geniale per garantire il rispetto delle distanze.

Al classico Whopper, uno dei panini più conosciuti e amati della catena concorrente di McDonald’s, Burger King Italia ha deciso di aggiungerci ben 3 strati di cipolla cruda. Nasce così il Social Distancing Whopper, un panino che certamente non farà bene all’alito, ma siamo sicuri che riuscirà a garantire il rispetto delle distanze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Contanti: il limite dei pagamenti sarà ridotto: i dettagli

Burger King, nasce il panino per il distanziamento sociale

Geniale trovata di marketing, ma anche nuova proposta per i clienti che più amano i sapori forti. Burger King ha lanciato ufficialmente il Social Distancing Whopper, panino con un triplo strato di cipolla letale per l’alito, ma che sicuramente non farà avvicinare nessun estraneo.

La nota catena di fast food ha voluto lanciare una campagna pubblicitaria anche su Facebook, pubblicando un simpatico video “illustrativo” degli effetti dell’hamburger sulle persone. Nel breve spot, un ragazzo che ha appena degustato il panino con tripla cipolla si trova davanti all’ascensore ad aspettare insieme ad una donna. Quest’ultima, sentito l’odore che emana l’uomo, decide di allontanarsi, prendendo le scale.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> EasyJet riapre gradualmente i voli in Italia: tutti i dettagli