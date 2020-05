Andiamo a scoprire un nuovo trucco di WhatsApp, ossia come aggiugnere un contatto in pochi secondi. Un easter egg dell’app di messaggistica noto a pochi.

Non si fermano gli aggiornamenti riguardanti WhatsApp, con l’ultimo che permette di aggiungere un contatto in pochissimi secondi. Negli ultimi mesi, a causa della pandemia, l’applicazione di messaggistica ha provato ad aggiornarsi il più possibile, proprio per evitare il sorpasso dei competitors.

Infatti nell’ultimo mese sono state implementate le chiamate con addirittura 50 contatti, con Messanger Rooms, oppure il tema nero per WhatsApp Web. Eppure l’app di messaggistica non è mai soddisfatta e cerca sempre di superarsi. L’ultimo aggiornamento infatti, cerca di rendere il più veloce possibile l’aggiunta di un contatto. Andiamo quindi a vedere cosa prevede il nuovo aggiornamento dell’App.

Così nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android e iOS, è stata introdotta una novità. Ogni utente, con la nuova versione dell’app, potrà generare un codice QR da utilizzare per scambiare il contatto con un altro utente. Ancora una volta a lancaire l’indiscrezione ci ha pensato il profilo Twitter di WABetaInfo. Con il nuovo codice QR, saranno bruciati tutti i passaggi che prima servivano per aggiungere un contatto sulla nostra rubrica telefonica o sull’applicazione.

Possiamo trovare la nuova funzione nelle impostazioni, con un pulsante posto vicino alla propria immagine del profilo. Per generare il codice QR basterà cliccare su quel tasto e poi condividere tale codice con l’utente con la qualche si vuole scambiare il numero. Le persone che accederanno a tale codice QR, potranno anche visualizzare il numero di cellulare.

Successivamente, scannerizzando il codice, il contatto sarà aggiunto alla rubrica. Al momento questo aggiornamento è dispobibile solamente nella versione Beta, ma ben presto sarà pronto a sbarcare sia su Play Store che sull’App Store. Secondo le indiscrezioni lanciate da WABetaInfo, l’aggiornamento sarà disponibile già nelle prossime settimane.

The support for QR codes in the latest WhatsApp beta for iOS and Android updates is not a way to hide your phone number.

The QR code is always linked to your phone number. https://t.co/WcK0dR5Aev pic.twitter.com/w2GHV4i3TR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 22, 2020