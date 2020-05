La polizia Amministrativa di Torino trova una sartoria clandestina che produceva mascherine e camici. Un’operazione del tutto inaspettata quella in corso Vercelli.

Con l’emergenza Coronavirus in atto, sono spuntate in Italia numerose fabbriche abusive. Infatti sono aumentate a dismisura fabbriche per la produzione di mascherine e camici. Così a Torino la Polizia Amministrativa ha scoperto una nuova sartoria, usata per produrre mascherine e camici. Un vero e proprio laboratorio di maglieria, in cui c’erano tre dipendenti regolarmente assunti ed altri 16 a nero.

Una scoperta inaspettata quella della Polizia Amministrativa. Infatti i poliziotti si erano diretti sul posto per un servizio di controllo per verificare il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro. Arrivati in corso Vercelli, i poliziotti hanno scoperto la maglieria trasformata in luogo di produzione per mascherine e camici monouso. Gli agenti hanno trovato 16 operai di nazionalità cinese mentre confezionavano mascherine e camici.

Torino, la sartoria trovata all’interno di un capannone

Come detto in precedenza, la polizia amministrativa ha svolto un’operazione a dir poco inaspettata. Infatti arrivati all’interno del capannnone, le forze dell’ordine hanno trovato i 16 operai intenti a confezionare le mascherine ed i camici. Ovviamente tutti gli operai erano al lavoro e non si aspettavano la visita delle forze dell’ordine.

Il capannone di oltre 1000 metri quadrati aveva diverse postazione, con tagliatrici, macchine da cucire, bottonatrici e stiratrici. Il tutto era in lavorazione per una ditta di Cuneo che aveva fornito la materia prima per la realizzazione dei kit. Assenti al momento dell’operazione solamente i tre operai regolarmente assunti, mentre i 16 a nero erano tutti a lavoro.

Per quanto riguarda il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro, la Polizia Amministrativa ha ricordato che mancava il documento di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro. Inoltre nel capannone erano asssenti gli estintori.

Così è scattata la denuncia per un cittadino cinese di 45 anni, già noto alle autorità per violazioni sulla normativa a tutela del lavoro. La denuncia riguarda l’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro e l’occupazione di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno.

