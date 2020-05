Sileri sotto scorta già da diversi giorni: il viceministro della salute è stato minacciato. Indagini in corso. Ecco cosa è successo all’esponente del Movimento 5 Stelle.

Pierpaolo Sileri, vice ministro della salute, è ufficialmente sotto scorta. E lo è già da alcuni giorni. Come infatti riferisce l’ANSA, il referente politico è tenuto sotto stretta sicurezza già da diverse ore dopo diverse pressioni per tentativi di corruzione riguardo alla destinazione dei fondi pubblici per l’emergenza coronavirus.

Sileri sotto scorta: il motivo

Una volta però che l’esponente M5S ha prontamente rifiutato, sono scattate le minacce. Motivo per cui, appunto, è costantemente accompagnato da un agente della pubblica sicurezza. Per il momento, date anche le prime indagini in corso, non emergono ulteriori dettagli sulla vicenda.

Sileri, intanto, che proprio ieri si è pronunciato sull’App Immuni ormai prossima a essere ufficialmente disponibile. Intervistato da Radio 24, il viceministro si è espresso anche sulla tempistica: “Sarà pronta per la prima decade di giugno, al massimo in 10.giorno E sarà uno strumento importantissimo, perché darà un contributo fondamentale sulla diffusione e il controllo della malattia”.

Come spiegato più volte dal Governo, l’applicazione non sarà obbligatoria e non traccerà le persone nel vero senso della parola. Evidenzierà, piuttosto, solo “contatti” tra smartphone con segnalazioni in merito al possibile incrocio con una persona positiva. I dati personali raccolti, inoltre, possibili solo col consenso dei soggetti, saranno cancellati entro dicembre 2020.