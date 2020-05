Serie A calendario: la Lega e la Federcalcio avrebbero deciso di ricominciare dai recuperi per portare tutte le squadre in pari

Serie A calendario: una bozza definitiva da presentare al ministro Spadafora giovedì 28 maggio, giorno del ‘dentro o fuori’. L’idea di fondo è quella di partire il 13 giugno, via libera permettendo, ma con una sperimentazione. In campo infatti solo le quattrio partite di recupero della 25^ di campionato. Un modo per testare il nuovo protocollo ma anche per riportare tutte le squadre in pari.

La proposta sarà formalizzata nella prossima assemblea di Lega, in programma domani a due giorni dall’incontro con il ministro. Ma l’idea sembra incontrare il gradimento della maggioranza dei club. Così in qualche moldo tutti potrebbero testarsi, e alla ripartenza vera del 20 giugno la classifica sarà più veritiera.

Se così dovesse essere, la Serie A riprenderà con alcune delle big in campo. Tra le quattro gare da recuperare ci sono infatti Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria, due gare da Champions League con vista scudetto. Ma anche Verona-Cagliari e Torino-Parma che invece viaggiano a cavallo tra la zona Uefa e quella per la salvezza.

Serie A, il 13 giugio spazio ai recuperi e quindi una lunga volata di 40 giorni



Ripresa Serie A, tutto da definire quindi il calendario ma anche la questione dei diritti tv. Da una parte c’è la vlolontà di portare a termien regolarmente il campionato che così terminerebbe il 20 luglio Nei gironi successivi invece spazio per le due semifinali di ritorno in Coppa Italia e la finale. Dall’altra però c’è anche la proposta del ministro Spadafora per chiedere a Sky Sport e DAZN di trasmettere in chiaro la ‘Diretta Gol’ come in Germania. Solo che in Bundesliga l’esperimento è durato due giornate. E qui c’è la fiera opposizione della Rai che si sentirebbe scavalcata senza poter opporre resistenza.

Questa è comunque la bozza del nuovo calendario.

CALENDARIO SERIE A

17 giugno – recuperi 25ª giornata

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

20-21 giugno – 27ª giornata

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

Spal-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

24 giugno – 28ª giornata

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-Spal

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

27-28 giugno – 29ª giornata

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

Spal-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

1 luglio – 30ª giornata

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-Spal

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

4-5 luglio – 31ª giornata

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

Spal-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

8 luglio – 32ª giornata

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-Spal

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

11-12 luglio – 33ª giornata

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

Spal-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

15 luglio – 34ª giornata

Brescia-Spal

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

18-19 luglio – 35ª giornata

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

Spal-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

22 luglio – 36ª giornata

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Spal-Torino

Verona-Lazio

25-26 luglio – 37ª giornata

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-Spal

29 luglio – 38ª giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

Spal-Fiorentina

1-2 agosto – Coppa Italia

Juventus-Milan (semifinale di ritorno)

Napoli-Inter (semifinale di ritorno)

5 agosto – Coppa Italia

Finale in gara unica