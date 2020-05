Scuola, a settembre è previsto il ritorno in classe ma non per tutti: ecco come potrebbe svolgersi il prossimo anno scolastico

A settembre le scuole riapriranno, non c’è dubbio, ma lo faranno in sicurezza. Diverse sono le misure in fase di studio da parte della task force per garantire la massima tranquillità a personale, studenti e genitori. Uno dei membri, Amanda Ferrario, afferma che saranno solo le scuole dall’infanzia alle medie ad essere ripopolate. Per le superiori si sta riflettendo su modalità leggermente diverse. In questi caso i ragazzi potrebbero alternare un tempo in presenza ed uno online. Per questo motivo, almeno per la prima parte dell’anno, la strada della didattica online rimane quella più percorribile.

Scuola, tempi di lezione ridotti ed ingressi scaglionati

Intanto il Comitato tecnico-scientifico, tra le linee fornite al governo, ha specificato che l’unità oraria delle lezioni non dovrà essere necessariamente di 60 minuti. Si parla di 45 minuti a lezione. Un modo, insomma, per far entrare i ragazzi in classe in maniera scaglionata. Si raccomanda inoltre, ove possibile, di usare per le lezioni degli spazi più ampi come cortili, parchi ed anche oratori. Le scuole potranno stipulare accordi per progetti con gli enti locali nell’ambito di musica, sport, cinema ed arte.

Per quel che riguarda invece quelle che sono le vere e proprie regole che ogni individuo dovrà rispettare singolarmente, c’è l’obbligo delle mascherine. L’alunno le potrà togliere solamente quando interrogato. Dopo un’attenta valutazione, è stato deciso di non obbligare invece l’uso dei guanti ma le mani andranno sanificate frequentemente.

