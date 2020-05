Fresco, estivo, facile e veloce, ecco come fare un sorbetto al limone

L’estate è alle porte, il caldo è infernale e per rinfrescarci non c’è nulla di meglio di sorbetto a limone. Buono subito dopo i pasti, nel pomeriggio o in tarda serata, sarà un valzer per le papille gustative di chiunque.

INGREDIENTI

130 g Succo di limone

250 g Acqua

170 g Zucchero

30 g Limoncello

30 g Albumi

Ricetta per un freschissimo sorbetto al limone

Per preparare un freschissimo sorbetto al limone, partire dal montare gli albumi. Quando saranno semi montati, aggiungere 30 g di zucchero continuando a tenere le fruste in azione. Quindi mettere da parte.

Spremere i limoni, filtrare il composto e versarlo in un recipiente con acqua. Mescolare con una frusta a mano ed aggiungere i restanti 140 g di zucchero. Inglobare quindi poco a poco l’albume, facendo attenzione a non smontarlo. Per ultimo aggiungere del limoncello.

Per finire, versare il composto nella gelatiera, azionarla fino a raggiungere la consistenza cremosa desiderata. Impiattare come meglio desiderato: in una coppa, un bicchiere o all’interno della buccia di limone.