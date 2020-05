Spunta una soluzione per risolvere il problema della movida, per il Governo c’è il sì per la sorveglianza. Ancora una volta, però, è scontro con le regioni.

Lo scorso 29 aprile, Francesco Boccia (Partito Democratico) aveva proposto un bando per reclutare 60 mila assistenti civici, per sorvegliare la movida del sabato sera. Ma con gli italiani ancora a casa, la notizia non aveva fatto tanto scalpore, adesso però la proposta torna diventa il caso della giornata, con critiche sia dalla maggioranza che dall’opposizione.

Ad appoggiare Boccia, però c’è il presidente dell’Associazione Comuni (Anci), Antonio Decaro, che pensa a dei volontari per aiutare chi non ce la fa da solo. Per Decaro, inoltre, l’ingaggiare degli assistenti volontari significherebbe anche trovare una soluzione per far rispettare il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e il divieto di assembramento.

Proprio per questo motivo il premier Giuseppe Conte ha convocato un vertice con Boccia e le ministre Luciana Lamorgese (Interni) e Nunzia Catalfo (Lavoro). Così dopo il vertice potrebbe iniziare una nuova collaborazione con la Protezione Civile per reclutare volontari da impiegare durante la movida.

Movida, il Governo pensa ad “assistenti civici”: per Zaia e Renzi una sconfitta

La proposta degli assistenti civici per De Caro è la soluzione più ragionevole per controllare il distanziamento sociale ed eventuali assembramenti. Sempre De Caro però ha ricordato che i sindaci sono sempre più soli ed hanno bisogno di nuove idee e sostegno.

Allo stesso tempo non tutti appoggiano l’assunzione degli assistenti civici. Il primo a schierarsi contro è il Governatore del Veneto, Luca Zaia. Infatti secondo il leader Veneto tale assunzione sarebbe una sconfitta dal punto di vista sociale. Proprio Zaia ha ricordato: “Non abbiamo a che fare con dei delinquenti, ma con dei ragazzi che sono per bene. A questo punto c’è da chiedersi dove abbiamo fallito“. Zaia ha concluso il suo discorso ricordando che bisognerebbe avere fiducia nei ragazzi.

Non solo Zaia, anche Matteo Renzi si schiera contro gli assistenti civici. Per il leader di Italia Viva la proposta del ministro Boccia è arrivata solamente per avere più visibilità.

C’è però anche chi vive uno scontro interno come la Campania. Infatti mentre De Luca va con i piedi di piombo, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistriis è pronto a firmare l’ordinanza per riaprire i locali la sera e perfino la notte. A Milano, invece, il sindaco Sala vieta la vendita delle bevande d’asporto dopo le 19, mentre a Roma il sindaco Virginia Raggi apre a multe fino a 500 euro.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Italiana, CLICCA QUI !