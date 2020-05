Continua ad essere stabile la situazione meteo in Italia, con un’anticiclone che sta perdendo forza. Nei prossimi giorni occhio ad eventuali temporali.

L’Italia ha appena superato un fine settimana in cui un fronte temporalesco si è reseo protagonista sulle regioni del Centro e del Nord. La situazione è riuscita a migliorare grazie ai venti secchi e freschi, che hanno ripristinato le condizioni di bel tempo sulla penisola. Ma attenzione, perchè nei prossimi giorni nuovi temporali potrebbero minacciare la penisola italiana, infatti il nuovo anticiclone non sembrerebbe potente abbastanza da fronteggiare l’arrivo del nuovo maltempo.

Nei prossimi giorni, l’anticiclone delle Azzorre potrebbe essere infastidito da dei venti freschi nord-orientali, che porteranno le temperature addirittura sui 12-13°, se non inferiore sui rilievi alpini. Giovedì, invece, avremo la scolta temporalesca, con precipitazioni che si abbatteranno sulle regioni di NordEst, per poi scendere nei giorni successivi fino alle regioni del Sud. Ci attende quindi una settimana ricca di sorprese dal punto di vista meteo, ma adesso andiamo a vedere come sarà questo martedì 26 maggio.

Meteo, l’anticiclone si indebolisce: primi acquazzoni sull’Appennino

Durante questo martedì, martedì continuerà a prevalere l’alta pressione su gran parte della penisola. Ma il colpo di scena arriva con l‘infiltrazione di correnti balcaniche, che nel pomeriggio porteranno addensamenti nel pomeriggio sulle Alpi, sugli Appennini e sulle zone interne delle Isole Maggiori. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord, come detto in precedenza, continuerà a prevalere l’alta pressione. Durante il pomeriggio, però, numerosi addensamenti colpiranno le regioni del NordEst a causa di infiltrazioni delle correnti balcaniche. Grande instabilità soprattutto sul Friuli Venezia Giulia, dove le prime piogge colpiranno il settentrione. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime tra i 23 ed i 27 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, sin dal mattino avremo tempo variabile sulle regioni adriatiche. Le prime piogge cominceranno a colpire le Marche e l’Abruzzo fin dalle prime ore del mattino. Le precipitazioni però andranno a scemare con l’evolversi della giornata. Qualche lieve ed isolato piovasco potrebbe colpire le vette appenninche. Anche qui avremo temperature stabili, con massime tra i 23 e 28 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, avremo un meteo con l’anticiclone che inizierà a perdere forza anche qui. Nonostante ciò avremo una giornata prevalentemente soleggiata anche qui. Qualche lieve addensamento coprirà le vette appenniniche e le zone interne della penisola. Temperture stazionarie anche qui, con massime che oscilleranno tra i 22 ed i 27 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !