Un terribile incidente mortale ha tolto la vita ad un infermiere di Messina. Pochi minuti fa l’uomo, a bordo del suo T max 530, si trovava sulla statale 113 che conduce a Villafranca, quando all’improvviso si è scontrato con un fuoristrada. Il forte impatto è stato fatale per il 44enne, che nulla ha potuto per evitare l’incidente.

Non dovrebbe invece essere in pericolo di vita il conducente del pick up Mitsubishi, al momento ricoverato. Subito dopo l’accaduto, un elicottero del 118 si è occupato del trasporto dei corpi, così da permettere alle forze dell’ordine di ricostruire i fatti. Le prossime ore saranno decisive per avere una disamina completa dell’episodio.

