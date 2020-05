Manchester City, è morto uno storico campione: addio a Glyn Pardoe. Fu protagonista del grande successo in campionato nel 1968 e nella Coppa delle Coppe del 1970. Aveva 73 anni

Glyn Pardoe, un membro storico del Manchester City campione d’Inghilterra del 1968, è scomparso all’età di 73 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso club della Premier League.

Pardoe ha trascorso tutta la sua carriera con i Citizens tra il 1962 e il 1976, e segnò il gol della vittoria nella finale di Coppa di Lega del 1970.

Sul pensiero di cordoglio della squadra su Twitter si legge: “Siamo tutti profondamente rattristati di apprendere della scomparsa di Glyn Pardoe.

“I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno ai suoi amici e familiari in questo momento difficile”.

Pardoe rimane il giocatore più giovane ad aver debuttato con il City, all’età di soli 15 anni e 341 giorni, nel match contro il Birmingham nell’aprile del 1962.

Il terzino sinistro ha collezionato 380 presenze nel club durante il suo periodo di successo alla fine degli anni ’60, vincendo il titolo nazionale nel 1968, la Coppa d’Inghilterra nel 1969 e la Coppa delle Coppe nel 1970.

Pardoe fu anche protagonista di uno storico duello contro George Best in un derby di Manchester del 1970, in cui si ruppe una gamba. Riuscì a riconquistare un posto in squadra dopo una lunga riabilitazione, senza tuttavia tornare più ai massimi livelli.

In seguito ha assunto anche la posizione di allenatore del club dopo essersi ritirato.

Il City era un affare di famiglia per Pardoe, visto che anche il cugino Alan Oakes era un compagno di squadra ai suoi tempi.

Charlotte, la figlia, è sposata con Scott Doyle, figlio del defunto compagno di squadra Mike Doyle, ed entrambi gli uomini erano nonni di Tommy Doyle, il centrocampista di 18 anni che ha fatto il suo debutto per il City nella vittoria per 3-1 in Coppa di Lega sul Southampton lo scorso ottobre.

Everyone at City is deeply saddened to learn of the passing of Glyn Pardoe.

Our thoughts and condolences go out to his friends and family at this difficult time. pic.twitter.com/lfby2aCGj2

— Manchester City (@ManCity) May 26, 2020