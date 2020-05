Macao, è morto Stanley Ho: il magnate dei casinò aveva 98 anni. Era uno degli uomini più ricchi della Cina e aveva 17 figli riconosciuti

Il magnate dei casinò di Macao Stanley Ho è morto nella mattinata a 98 anni. A comunicarlo è stata la figlia Pansy Ho.

Il miliardario era considerato il ​​padre del gioco d’azzardo moderno in Cina. Aveva un monopolio di quattro decenni sui casinò di Macao e ha mantenuto il suo dominio dopo che l’ambiente si è aperto a società straniere.

Ha investito grossissime cifre nel corso degli anni esercitando una grande influenza sia a Macao che nella vicina Hong Kong, mentre, secondo le autorità statunitensi, ha mantenuto legami con la criminalità organizzata.

Ha avuto 17 figli con quattro mogli e la sua famiglia allargata si è scontrata più volte sul futuro delle proprie attività.

Stanley Ho è morto all’ospedale centrale di Hong Kong.

“Mio padre se n’è andato in pace proprio ora intorno alle 13:00 all’ospedale di Hong Kong“, ha detto ai giornalisti la figlia di Ho, Pansy.

Ho è stato determinante nel trasformare la città semi-autonoma sulla costa meridionale della Cina in una capitale del gioco d’azzardo.

Sebbene le autorità cinesi abbiano posto fine al suo monopolio sui casinò di Macao nel 2002, SJM Holdings – la società da lui fondata – ora gestisce 21 case d’azzardo in loco e molte altre in Asia, inclusa una in Corea del Nord.

Nel corso degli anni si è creduto che i suoi casinò fossero collegati a sindacati del crimine organizzato, in particolare le società della triade 14K e Sun Yee On.

La famiglia Ho ha sempre negato queste accuse e non sono mai state dimostrate. Nel 2010, dopo una lunga indagine, le autorità di gioco del New Jersey hanno pubblicato un rapporto in cui dichiarava un legame tra Stanley Ho e le triadi e richiedeva che MGM Mirage Macau (una joint venture con Ho) cedesse il proprio interesse in un casinò di Atlantic City.

Il rapporto di 74 pagine dichiarò che Stanley Ho era un associato di triadi conosciute e sospette che avevano permesso “alla criminalità organizzata di operare e prosperare nei suoi casinò”.

Ha scoperto che le sale da gioco private VIP introdotte nei suoi casinò a partire dagli anni ’80 “hanno fornito alla criminalità organizzata l’ingresso nel mercato dei giochi di Macao che in precedenza mancava”.

Ho, nome completo Ho Hung-sun, è nato nel famoso clan Ho Tung di Hong Kong. Ha fatto una fortuna con il contrabbando di beni di lusso attraverso la frontiera tra Cina e Macao durante la seconda guerra mondiale e ha investito i suoi profitti in attività di cherosene e costruzioni, prima di fare offerte per il monopolio del gioco d’azzardo al governo macanese.

Il bisnonno di Ho, Charles Bosman (alias Ho Sze Man) era un imprenditore olandese-ebreo di successo nella metà del XIX secolo ad Hong Kong, e tra i suoi cugini c’era Bruce Lee.

L’emittente di stato cinese CCTV ha descritto Ho come un “imprenditore patriottico“.

