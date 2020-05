Jimmy Cobb, batterista che ha collaborato con nomi altisonanti del panorama musicale, è morto

91 anni, collaborazioni con Dizzy Gillespie, John Coltrane, Stan Getz e Miles Davis, si è spento Jimmy Cobb. Batterista jazz statunitense, nato nel 1929, è morto per un cancro ai polmoni che l’ha tormentato per anni.

Il suo nome è spesso accostato a Miles Davis, con il quale ha suonato Kind of Blue, Sketches of Spain, Someday My Prince Will Come, Live at Carnegie Hall, Live at the Blackhawk, Porgy and Bess e Sorcerer.

Jimmy Cobb, morto a 91 anni: chi era

Devoto alla sua musica, due bacchette sempre tra le sue mani. A 91 anni Jimmy Cobb ha lasciato un grande solco negli amanti del jazz. Tantissime collaborazioni, Jimmy Cobb’s Mob si chiamava il suo gruppo. Per due anni di seguito, 2006 e 2007 ha insegnato ai Tuscia in Jazz Festival. Un anno più tardi, è stato in Piemonte, a Torino per il seminario We Love Jazz.