Invasione di locuste, India e Pakistan devastate: miliardi di danni

Invasione di locuste, Indie e Pakistan devastate: miliardi di danni. La FAO lancia l’allarme anche per la situazione in Africa: “Non avranno più cibo”

La situazione in Pakistan e India sta diventando critica. A spaventare le popolazioni locali non sono però i contagi da coronavirus ma le locuste. L’ultima invasione proveniente dall’Africa, sta letteralmente divorando raccolti, creando danni per miliardi di dollari.

Alcuni contadini pakistani hanno commentato l’accaduto come la più grande disgrazia mai vista in vita loro.

“Abbiamo coltivato circa 50 acri di colture di cotone e tutti sono stati mangiati e distrutti dalle locuste“, hanno sottolineato ai media locali. “Oltre al cotone, anche le altre nostre piantagioni – cipolla, peperoncino e pomodoro – sono state gravemente colpite. Si tratta di una perdita di circa 10 milioni di rupie (circa 55mila euro). Come agricoltori, ci vorranno anni per riprendersi da questa perdita”.

In Pakistan stanno attraversando la peggiore piaga delle locuste della storia recente, che oltre a causare miliardi di danni ha portato a timori di carenze alimentari a lungo termine.

Il governo pakistano ha dichiarato un’emergenza nazionale quest’anno dopo che le locuste hanno iniziato a decimare le colture invernali. Il primo sciame è arrivato dagli Emirati Arabi Uniti a metà del 2019 e nelle prossime settimane si prevede che arriverà una nuova infestazione dall’Iran.

Una delle province più colpite è Sindh, dove migliaia di ettari di terreno sono stati devastati. Prima di arrivare in Pakistan e susseguentemente in India, l’invasione di locuste aveva creato danni incredibili anche in Africa. La FAO aveva lanciato l’allarme per Somalia, Keya, Etiopia e Sudan, a rischio di carenze alimentari per la distruzione dei propri raccolti.

Un calcolo sommario realizzato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura sui danni in Pakistan, riportava un cifra vicina ai 2 miliardi e mezzo di dollari solo per il raccolto del grano, mentre quasi 3 se si considerano i prodotti delle colture estive. Una mazzata difficile da assorbire dopo i problemi avuti con la pandemia di coronavirus.

Questo aumento esponenziale delle locuste sarebbe dovuto alle forti piogge sulla penisola arabica nel 2019, luogo da cui è partita l’invasione. Questi insetti si muovono in sciami fino a 50 milioni, possono viaggiare per 100 chilometri al giorno e deporre fino a 1.000 uova per metro quadrato di terra.

