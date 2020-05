Infortunio Ibrahimovic, UFFICIALE: il comunicato del Milan. Dopo gli accertamenti diagnostici è arrivata la conferma sul problema dello svedese: stiramento al polpaccio

Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic hanno tenuto in apprensione l’ambiente Milan per 24 ore. Lo svedese aveva accusato ieri un dolore alla gamba destra, interrompendo immediatamente la seduta di allenamento e recandosi in infermeria. Dai primi riscontri non era sicuro di che genere di infortunio si trattasse e c’era il timore di un lungo stop. Alcuni avevano parlato di rottura del tendine d’Achille che a 38 anni avrebbe decretato la fine della carriera del’attaccante di Malmoe.

Infortunio Ibrahimovic, UFFICIALE: il comunicato del Milan

Questa mattina è arrivato finalmente un sospiro di sollievo dopo i risultati della analisi strumentali a cui Ibra si è sottoposto alla clinica Columbus.

La società rossonera ha fatto sapere attraverso un comunicato che si tratta di un problema muscolare al polpaccio.

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic ha riportato durante la seduta di allenamento di ieri una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine d’Achille è perfettamente integro. Un ulteriore esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni“.

Il medico sociale Mazzoni, assieme allo staff dei fisioterapisti, terranno sotto stretta osservazione Ibra nei prossimi giorni, valutandone il recupero progressivo. Fortunatamente il suo ritorno in campo in questa appendice di stagione 2020 non dovrebbe essere a rischio e se non per la prima giornata del 13-20 giugno, di sicuro lo vedremo ancora sul rettangolo verde in Italia.

