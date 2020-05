Gallera commissariato dopo lo scivolone dello scorso weekend. Possibile ribaltone, adesso, in vista dell’estate. Ecco cosa sta valutando il centrodestra in vista dell’estate.

Giulio Gallera commissariato dopo la recente gaffe in diretta sull’indice di contagio Rt. Lo rivela La Repubblica oggi in edicola. Come infatti riferisce il quotidiano, l’assessore lombardo alla Sanità sarebbe finito nel mirino del centrodestra e potrebbe esserci l’ipotesi di una rivoluzione in giunta a stretto giro.

Anche Matteo Salvini – si legge – avrebbe dato il suo sì per questo rimpasto. Il ribaltone non sarebbe immediato, ma potrebbe comunque giungere in estate. Il politico sarebbe prima affiancato da una task force anti Covid-19 per rinvigorire l’amministrazione locale, poi a luglio potrebbe esserci un capovolgimento di fronte con Gallera che non sarebbe più assessore.

La mossa sarebbe anche in funzione di eventuali avvisi di garanzia per una delle varie inchieste incorso per la gestione delle Rsa e non solo durante il picco relativo all’emergenza. Una figura, quella dell’assessore al welfare, sempre più indebolita. “Se questa cosa non la facciamo adesso, non la facciamo più“, avrebbe confidato il presidente Attilio Fontana nei giorni scorsi come rivela Repubblica.

Ieri, intanto, il politico ha voluto chiarire il motivo dell’erme scivolone dello scorso weekend: “Ho provato solo a semplificare un concetto difficile. Era un modo per evidenziare una riduzione della forza del contagio. Si vede che non ci sono più motivi per criticare la Regione Lombardia e quindi si arriva a questo”. Ma la sua posizione, su un fronte o su un altro, è sempre più in bilico.