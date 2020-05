Crociere pronte a salpare in Italia in questa nuova fase 2. Come? Lo spiega Costa crociere, prima compagnia ad aver ideato e illustrato un potenziale piano per ritornare operativi.

Fase 2, anche le crociere sono pronte a ripartire. E ci sarebbe già un piano già pronto e definito alla base per farlo nel modo più sicuro possibile. A fare da apripista è Costa Crociere, con un programma che proporrebbe di salpare, se tutto va bene, tra luglio inoltrato o agosto.

Crociere pronte a ripartire in fase 2

Inizialmente, secondo questo protocollo ad hoc, sarebbero previsti solo passeggeri italiani e fermate a porti nazionali. I passeggeri stranieri potrebbero salire a bordo solo in uno step successivo, quando si potranno inserire tappe anche dei paesi confinanti come Francia e Spagna.

Alla base, ovviamente, ci sarebbero inoltre tutte le opportune regole del distanziamento sociale. Un qualcosa di infinitamente faticoso considerando che la vita comune è l’aspetto chiave di ogni gigante dei mari, ma di necessario e inderogabile considerando una situazione in discesa ma tutt’altro che sicura.

La compagnia, pertanto, si sta da tempo mobilitando per riorganizzarsi sui protocolli sanitari e organizzativi in vista. Oltre alla vita a bordo, vanno riviste anche le varie escursioni a terra tra le varie persone da riunire e gestite sui pullman. Tutto questo, però, sperando che non ci siano rialzi della curva adesso e soprattutto a settembre, quando porterebbe le compagnie a fermarsi nuovamente.